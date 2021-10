Wrocław. Pożar samochodów. Dwa pojazdy spłonęły doszczętnie. Czy doszło do podpalenia?

Zobacz wideo Wysoki poziom CO2 w atmosferze. Dawno tak nie było

Do pożaru doszło po godzinie 2 w nocy. Ogień uszkodził łącznie siedem aut zaparkowanych w rzędzie wzdłuż drogi łączącej ulice Bobrzą i Popowicką we Wrocławiu. Część samochodów jest nadtopiona i osmalona. Całkowicie spłonęły dwa pojazdy - jedyne co z nich zostało, to szkielety. Na miejscu policja zabezpiecza wszelkie ślady, które pomogą ustalić przyczynę.

Pożar samochodów we Wrocławiu. Czy doszło do podpalenia?

Zaniepokojenie mieszkańców wzbudza fakt, że wokół aut rozlane było paliwo. Co więcej, wcześniej narazili się bezdomnej parze, która zajmowała jeden z wraków zaparkowanych dokładnie w miejscu, gdzie doszło do pożaru. Ze względu na obecność uciążliwego sąsiedztwa osiedlowa społeczność poprosiła policję o interwencję i usunięcie opuszczonych samochodów, co zmusiło parę do wyprowadzki. Wszystkie okoliczności utwierdzają mieszkańców w przekonaniu, że mają do czynienia z podpaleniem. Jednak to tylko domysły - oficjalną przyczynę pożaru ustali biegły. Na razie nie jest ona znana.

Trudno jest ustalić jednoznaczną przyczynę pożaru samochodu

Dochodzenia w sprawach o pożary pojazdów wymagają interdyscyplinarnej wiedzy m.in.: dobrej znajomości zagadnień mechaniki samochodowej, materiałoznawstwa czy technik kryminalistycznych. Nawet jeśli ekspert badający sprawę spełnia wszystkie te kryteria, to i tak trudno jest ustalić jednoznaczną przyczynę. Dlaczego? Samochody mają wiele różnych mechanicznych i elektrycznych systemów, znajdują się w nich także różnorodne łatwopalne płyny eksploatacyjne, a ślady łatwo ulegają zniszczeniu na skutek emisji ciepła i wysokiej temperatury.

