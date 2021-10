Wichury w Polsce. Wiatr przewraca tiry, na Bałtyku sztorm. Gdzie wieje najmocniej? [ZDJĘCIA]

Silny wiatr daje o sobie znać niemal w całym kraju. O trudnej sytuacji pogodowej pisze m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy informują, że ich wcześniejsze prognozy się potwierdziły - to stopniowe powiększanie się różnicy ciśnienia nad Polską oraz napływ chłodnej masy powietrza sprawiają, że podmuchy wiatru są dziś naprawdę silne. Więcej informacji o sytuacji w Polsce znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Miliony wirusów krążą nad naszymi głowami

Silny wiatr w niemal całym kraju. RCB wysłało SMS-y, IMGW aktualizuje mapę alertów

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zareagowało na prognozę alertów IMGW i rozesłało SMS-y z ostrzeżeniem przed silnym wiatrem. "Uwaga! Dziś, w nocy i jutro rano możliwy silny wiatr (21/22.10). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - wiadomość o takiej treści otrzymali mieszkańcy województw:

zachodniopomorskiego - powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński i Świnoujście,

pomorskiego - powiaty: Gdańsk, Gdynia, lęborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot i wejherowski.

Średniak z funkcjami flagowca? Oto Huawei nova 9. Jego siłą ma być wszechstronność

Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują także w innych województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, a także w niektórych regionach województw świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego. Tuż po godzinie 15 IMGW poinformowało o aktualizacji alertów. Zmiany wprowadzono dla północnej części woj. mazowieckiego, gdzie nie obowiązuje już ostrzeżenie pierwszego, a drugiego stopnia. Mapę zagrożeń można zobaczyć poniżej:

Tragiczne skutki silnego wiatru. Są ofiary śmiertelne. "Uważajcie na siebie i bliskich"

W sieci pojawia się coraz więcej doniesień o tragicznych skutkach wichur. Pisaliśmy m.in., że na Dolnym Śląsku zginęły cztery osoby. Dziennikarz Radia Plus Kamil Lewera napisał na Twitterze, że w województwie lubuskim połamane drzewa zniszczyły kilka samochodów, z kolei Grażyna Wiatr pracująca dla Radia Zet informuje o 400 interwencjach straży pożarnej w tym regionie. TVN24 donosi z kolei o wietrze przewracającym tiry. Do takiego zdarzenia doszło w miejscowościach Studnica i Chojnice w województwie pomorskim, O konsekwencjach silnego wiatru pisze także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

"To obrazki sprzed kilku chwil. Proszę, uważajcie na siebie i bliskich. Informuję, że służby Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu i Ekosystem Wrocław są postawione w stan najwyższej gotowości. Wszystko w porozumieniu z policją, strażą pożarną i pogotowiem" - czytamy we wpisie samorządowca.

IMGW podaje, że na Bałtyku jest sztorm, a wzdłuż Wybrzeża rejestrowane są wyładowania. Na morzu wiatr może osiągnąć w porywach nawet do 11 stopni w skali Beauforta (103-117 km/h). W Szczecinie odnotowano porywy wiatru o prędkości 75 km/h, z kolei na Śnieżce 151 km/h.

Pogoda. W piątek znowu zawieje. Prognoza alertów IMGW

Z prognozy pogody IMGW wynika, że wietrznie będzie także w piątek 22 października. Tego dnia mogą zostać wydane:

alerty II stopnia przed silnym wiatrem dla powiatów położonych na północy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

alerty I stopnia przed silnym wiatrem dla pozostałej części kraju z wyłączeniem województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

29 osób z Iraku. SG obiecała, że mogą złożyć wnioski o status uchodźcy