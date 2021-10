Tragiczny bilans wichur. Na Dolnym Śląsku zginęły cztery osoby. Blisko 3 tys. interwencji w kraju

Jak poinformował bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej, do godz. 14 łącznie strażacy odnotowali 2800 zgłoszeń. - Najwięcej w województwie dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim - powiedział w TVN24.

Wichury. Na Dolnym Śląsku zginęły cztery osoby

Silny wiatr spowodował śmierć czterech osób na Dolnym Śląsku. W miejscowości Rusko na drodze krajowej nr 5, jak czytamy w tvn24.pl, z powodu wichury dachował samochód dostawczy. Kierujący autem zginął. W Siechnicach na robotnika zawaliła się ściana budynku, natomiast we Wrocławiu drzewo zawaliło się na auto. W samochodzie były dwie osoby, obie zginęły.

"Uważajcie na siebie"

"Jak pewnie zauważyliście, we Wrocławiu wietrznie. To za sprawą niżu Hendrika. Silny wiatr może łamać drzewa oraz pozbawiać prądu. To obrazki sprzed kilku chwil. Proszę, uważajcie na siebie i swoich bliskich. Jednocześnie informuję, że nasze służby Zielony Wrocław i Ekosystem są postawione w stan najwyższej gotowości. Wszystko w porozumieniu z policją, strażą pożarną i pogotowiem" - napisał po godzinie 14 na Facebooku Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Jak informowała po południu PSP, najczęściej strażacy wyjeżdżali do interwencji w woj. dolnośląskim. Wiele zgłoszeń było także w województwach zachodniopomorskim i lubuskim.

Silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia

Jak wynika z mapy ostrzeżeń IMGW, obecnie alertami dot. silnego wiatru objęty jest niemal cały kraj. Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, części województwa podlaskiego, mazowieckiego, i lubuskiego.

Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w województwach: lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, części województwa mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubuskiego i podlaskiego.