Pogoda na zimę. W Europie fala mrozu i burze lodowe. A co z Polską?

Tej zimy na południu Europy, w obszarze basenu Morza Śródziemnego, synoptycy AccuWeather spodziewają się ulew, mogących doprowadzić do powodzi. Z kolei dla obszaru Francji i Półwyspu Iberyjskiego przewidują silne wichury. Pogoda potraktuje ulgowo tylko mieszkańców południowych krańców Hiszpanii i Portugalii, gdzie nie powinno dochodzić do ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Zimą na południu Europy temperatura będzie utrzymywała się w granicach średniej, choć jest możliwe, że we Włoszech, w Grecji i na Bałkanach wzrośnie czasem powyżej normy.

Pogoda na zimę. Burze lodowe w Europie Wschodniej

Jak wynika z prognozy, zimą Europa Wschodnia będzie zmagała z uderzeniami mroźnego powietrza, napływającego z północy i północnego wschodu. Spadek temperatury poniżej normy przewidywany jest dla obszaru od Ukrainy, po Łotwę i Estonię oraz Słowację i Polskę. Prognozuje się też częste opady deszczu i śniegu oraz prawdopodobieństwo wystąpienia burz lodowych - przestrzegają synoptycy.

Spokojniejsza aura na północy i zachodzie Europy

AccuWeather przewiduje spokojniejszą zimę dla mieszkańców Europy Zachodniej i Północnej - bez większych opadów, ani wichur, co może lokalnie spowodować suszę. Meteorolodzy uspokajają jednak, że jej skutki nie będą dotkliwe. W pierwszej połowie zimy nie przewidują też gwałtownych wahań temperatury, ale niewykluczone, że w późniejszych miesiącach zaatakuje chłód - temperatura w północno-zachodniej Europie spadnie poniżej normy, co odczują zwłaszcza mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wtedy też na Wyspach Brytyjskich i na obszarze od Francji po Polskę może spaść śnieg.

