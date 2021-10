Żywiec. Doczepił się do pociągu. Przez cztery stacje podróżował jak James Bond [WIDEO]

Młody mężczyzna "przyczepił" się do zewnętrznej części pociągu Kolei Śląskich i podróżował w ten sposób przez kwadrans. Pasażer na gapę przejechał trasę Żywiec - Wilkowice Bystra, po czym uciekł. Na szczęście nie doszło do tragedii. Przy prędkości pociągu do 100 km/h osunięcie się stopy czy utrata równowagi mogła mężczyznę kosztować życie.

