Pomaska o TVP.info: Nie powinno istnieć. Swojego zdania nie zmieniłam

Agnieszka Pomaska, polska politolożka oraz posłanka na Sejm związana z Platformą Obywatelską była gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl. Parlamentarzystka jest zwolenniczką likwidacji TVP Info oraz abonamentu radiowo-telewizyjnego. - Myślę, że TVP.info nie powinno istnieć, a na pewno nie w tej formule - mówiła Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej w rozmowie Gazeta.pl. - Ja sama podpisałem się pod wnioskiem o likwidację TVP.info i każdego dnia obserwując "paski", swojego zdania nie zmieniłam - dodała w rozmowie z naszym portalem.

Politycy PO od lutego prowadzą w całej Polsce zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ws. likwidacji abonamentu rtv i telewizji TVP Info, którą uważają za "stację propagandową". - My przedłużyliśmy czas zbierania podpisów z dwóch względów. Przez pandemię, kiedy było utrudnione zbieranie podpisów. Po drugie wiele osób zgłasza się do nas, że jeszcze by się chciało podpisać. Ten proces nie jest zakończony - mówiła Pomaska w porannej rozmowie Gazeta.pl.

Tematem rozmowy były również unijne pieniądze. Komisja Europejska jak dotąd nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy (uchwalonego w związku ze szkodami wynikającymi z pandemii), co jest warunkiem uzyskania przez Polskę 57 mld euro. Nieoficjalnie mówi się, że wypłata środków będzie wstrzymana, dopóki Polska nie wykona wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Izby Dyscyplinarnej.

- To jest oczywiste, że te pieniądze powinniśmy otrzymać jak najszybciej i to jest dziś odpowiedzialność rządu, że my tych pieniędzy nie otrzymujemy - mówiła posłanka w rozmowie z Jackiem Gądkiem. Jak podkreśliła Pomaska, nie jest to tylko kwestia bezpośrednio otrzymanych pieniędzy. - Proszę się wczuć w rolę inwestora zagranicznego, który przyjeżdża do Polski i widzi taką sytuację, jaka ma miejsce w sądach. On nie ma pewność czy ewentualne spory będę rozstrzygane w sposób uczciwy - zauważyła.

