Woroblin. Z Bugu wyłowiono ciało 19-letniego Syryjczyka

We wtorek rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował, że dwóch migrantów próbowało przepłynąć Bug wpław, by dostać się z Białorusi do Polski. Jednemu udało się pokonać w ten sposób granicę, przechwyciły go polskie służby. Akcja poszukiwawcza drugiego mężczyzny trwała od wtorkowego poranka w miejscowości Woroblin (gmina Janów Podlaski, woj. lubelskie).

- Ujawniliśmy osobę, która dokonała nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z terytorium Białorusi. Jest to obywatel Syrii. Z jego zeznań wynika, że został wepchnięty do rzeki Bug przez białoruskie służby, prawdopodobnie z innym mężczyzną. Teraz prowadzimy działania poszukiwawcze tej drugiej osoby - mówił por. Dariusz Sienicki.

Znaleziono ciało Syryjczyka

Dzień później rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przekazał, że zwłoki migranta znalazła wodno-nurkowa grupa strażaków. - Po godzinie 14:00 ciało zostało przekazane Straży Granicznej. W dalszej kolejności prawdopodobnie czynności będą prowadzili policja i prokurator – przekazał Polskiej Agencji Prasowej, jak cytuje Radio Lublin, rzecznik prasowy st. asp. Tomasz Stachyra, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Lubelska policja poinformowała, że udało się ustalić tożsamość mężczyzny - miał przy sobie dokumenty. To 19-letni Syryjczyk.

