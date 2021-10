Zobacz wideo Demolka na stacji benzynowej. Pijany 27-latek zniszczył zamrażarkę i rozlewał paliwo z dystrybutorów

"Gazeta Lubuska" poinformowała o akcie wandalizmu, do jakiego doszło w poniedziałek 18 października w Zielonej Górze. Mężczyzna ściął piłą drewniany krzyż na Osiedlu Zastalowskim, a całe wydarzenie nagrał i udostępnił w mediach społecznościowych.

We wtorek wieczorem funkcjonariusze z lubuskiej policji przekazali informację o zatrzymaniu podejrzewanego 31-latka.

Zielona Góra. Mężczyzna ściął piłą drewniany krzyż

Jak podaje "Gazeta Lubuska", policjanci wszczęli postępowanie przygotowawcze w sprawie ścięcia krzyża jeszcze w poniedziałek. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji podkreślał, że bardzo istotne jest, by na miejscu zabezpieczyć jak najwięcej śladów.

- Musimy dotrzeć do sprawcy i ustalić, jakie były motywy jego działania. Na tę chwilę robimy wszystko, żeby jak najszybciej do niego dotrzeć - mówił i apelował do "świadków tego bulwersującego zdarzenia" o zgłoszenie się na policję. Tymczasem sprawca umieścił w internecie nagranie, na którym widać, jak nacina krzyż z kilku stron, a następnie delikatnie go popycha, w wyniku czego ten upada.



Policja zatrzymała 31-latka podejrzewanego o ścięcie krzyża

"Zielonogórscy policjanci w wyniku intensywnych działań operacyjnych ustalili i zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który może odpowiadać za zniszczenie krzyża na Osiedlu Zastalowskim. Trwają czynności procesowe z jego udziałem" - przekazała lubuska policja za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zgodnie z art. 196 Kodeksu karnego publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.