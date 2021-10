Samospalenie Piotra Szczęsnego. Wdowa w czwartą rocznicę: Każde jego słowo, każdy punkt są aktualne

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogrzeb Piotra Szczęsnego odbył się w 2017 roku w Krakowie, na Cmentarzu Salwatorskim. - Żegnamy śp. Piotra. Człowieka, który jest jak krzyk, który rozdziera ciszę. Jak ogień, który z ciemności wydobywa kształt rzeczy w ciemnościach jakby nieobecnych, bo niedostrzegalnych. Krzyk - budzi strach. Ogień - budzi strach. Śmierć budzi strach... - mówił podczas uroczystości pogrzebowych Piotra Szczęsnego ks. Adam Boniecki.

Czwarta rocznica samospalenia Piotra Szczęsnego. Uroczystości pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie

19 października pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie warszawiacy upamiętnili tragiczny akt Szczęsnego z 2017 roku. Na placu Defilad zapłonęły symboliczne znicze, a na schodach odbył się krótki spektakl.

- Wszyscy mieliśmy takie wrażenie, że to, co nam Piotr Szczęsny zostawił jako rodzaj testamentu, brzmi nie tylko aktualnie, ale nie dorasta do tych zagrożeń i przestępstw, można powiedzieć, które obecna władza w międzyczasie popełniła i popełnia nadal - mówiła Agnieszka Holland, cytowana przez TVN24. - Nie wiem, co musi się stać, żebyśmy się obudzili i zobaczyli, że idziemy ku przepaści jako społeczeństwo, jako wspólnota, jako naród - dodała.

W uroczystym upamiętnieniu Piotra Szczęsnego wzięła udział również jego żona.

- Bycie tutaj jest bardzo trudne dla mnie, jest to wręcz przerażające, ale nie wyobrażam sobie, żeby mnie tutaj nie było dzisiaj – powiedziała wdowa po Szczęsnym. Podkreśliła, że manifest jej męża "jest aktualny". - Każdy punkt, każde słowo - zaznaczyła. I dodała, że w Polsce jest wiele osób, które wciąż pamiętają i czytają manifest jej męża. - O to Piotrowi chodziło. Myślę, że jest to wypełnienie jego testamentu, jego woli.

Znicze dla Piotra Szczęsnego. Jego protest jeszcze bardziej aktualny niż 4 lata temu

Tragiczny akt niezgody Piotra Szczęsnego upamiętnili w czwartą rocznicę jego samospalenia również mieszkańcy innych miast m.in. Wrocławia, Białegostoku.

Piotr Szczęsny dokonał samopodpalenia 19 października po południu na pl. Defilad. Kilka dni później zmarł w szpitalu. Samopodpalenie było formą manifestu politycznego, który Szczęsny kierował do obywateli Polski. Zanim dokonał samopodpalenia, rozdawał ulotki przechodniom, na których spisał 15 powodów jego protestu. Ulotki zawierały też wezwanie "do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu on protestuje". W liście, który pozostawił na placu, pisał m.in. że "PiS ma jego krew na swoich rękach".

