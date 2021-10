"Niezawiśli sędziowie nie mogą się zmuszać do orzekania z sędziami, co do których niezawisłości mają wątpliwości" - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Wojciech Hermeliński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Podobnie uważają też inni sędziowie. Jak informuje rp.pl lista liczy już ponad 250 nazwisk.

