Pogoda zabierze nas "na szaloną przejażdżkę kolejką górską". Czy we Wszystkich Świętych będzie zimno?

IMGW opublikowało średnioterminową prognozę pogody na okres od 19 października do 2 listopada 2021 r. Jak stwierdzili meteorolodzy, w trwającym tygodniu pogoda zdąży "zabrać nas na szaloną przejażdżkę kolejką górską". Co mieli na myśli?

Pogoda. Przed nami ostatnie ciepłe dni, a potem gwałtowne ochłodzenie

W środę 20 października w południowo-zachodniej części kraju temperatura wzrośnie do nawet 22 stopni Celsjusza. Powieje jednak dość silny, a na Wybrzeżu okresami porywisty wiatr. W czwartek będzie już chłodniej - maksymalnie od 12 stopni na północy i Podkarpaciu do 18 stopni w centrum. Wiatr wciąż będzie silny, osiągający w porywach do 70 km/h.

Wkrótce też na dobre pożegnamy "babie lato" - piątek i weekend przyniosą znaczne ochłodzenie. "Do Polski zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego, czego rezultatem będzie gwałtowany spadek temperatury" - czytamy w komunikacie Instytutu.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czy 1 listopada będzie padać?

Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, zapowiada się chłodno. Synoptycy prognozują, że nad ranem w północno-wschodniej części kraju temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza. Jeszcze chłodniej będzie w górach. W najcieplejszym momencie dnia temperatura w Polsce wyniesie od -2 do 6 stopni. Opady deszczu możliwe będą do godziny 12 jedynie na wschodzie i południowym wschodzie kraju, a po południu tylko na krańcach południowo-wschodnich.

W poniedziałek 18 października przewidywaniami co do aury panującej w święto zmarłych podzielił się prof. Mariusz Figurski z IMGW w programie "Newsroom" w WP. Jego zdaniem "na Wszystkich Świętych pogoda powinna być łaskawa". - Jak wskazują prognozy, słonecznie ma być prawie w całym kraju. Zachmurzenie duże lub umiarkowane tylko na zachodniej części obszaru Polski - mówił gość WP. Ekspert wskazywał wówczas, że na początku listopada temperatura osiągnie maksymalnie od 8 do 13-14 stopni, a "trochę popadać" może na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim.