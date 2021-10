Medycy o sytuacji na granicy. "Pomocy potrzebują dziesiątki osób. (...) Nie znajdujemy wyjaśnienia"

Grupa dwudziestu jeden medyków i medyczek chcących udzielać koniecznej pomocy migrantom przy granicy po raz kolejny otrzymała odmowną odpowiedź od Straży Graniczej. Poprzednio wjazdu do strefy odmówiło im MSWiA. - Ludzie umierają, a my stoimy kilkaset metrów od strefy - mówią i zwracają się do rządu o podjęcie dialogu.

7 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl