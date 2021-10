Rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował, że dwóch migrantów próbowało przepłynąć Bug wpław, by dostać się z Białorusi do Polski. Jednemu udało się pokonać w ten sposób granicę, przechwyciły go polskie służby. Akcja poszukiwawcza drugiego mężczyzny trwa od wtorkowego poranka.

