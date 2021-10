Tragiczny wypadek w Ujeździe. Traktor zderzył się z busem. Nie żyje pasażerka, 14 osób w szpitalu

Przeczytaj więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Do wypadku doszło na drodze z Trzciany do Ujazdu około godz. 8. Bus, który przewodził podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie zderzył się z traktorem z dwiema przyczepami. Jak informuje małopolska policja, "w pewnym momencie doszło do zderzenia drugiej przyczepy z busem, w wyniku czego bus wpadł do rowu".

Wypadek w Ujeździe. Nie żyje 57-letnia kobieta

- W busie było 15 dorosłych pasażerów - to osoby niepełnosprawne przewożone do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie. Jedna z tych osób zmarła, trzy osoby ciężko ranne zostały przewiezione do szpitala, podobnie pozostałe 11 osób - na badania. Kierowcy są trzeźwi, nie odnieśli obrażeń - przekazał mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik KWP w Krakowie.

Jak informuje rzecznik, "policja drogowa kieruje uczestników ruchu na objazdy, a grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem zabezpiecza ślady i ustala okoliczności wypadku".

Na miejsce wezwano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także sześć karetek.

