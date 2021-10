Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak podaje portal naszemiasto.pl, do wypadku doszło we wtorek 19 października około godziny 8 na 122 km odcinka autostrady A2 w województwie wielkopolskim w gminie Kuślin. Po tym, jak bus wpadł do przydrożnego rowu, kierowca busa uciekł z miejsca zdarzenia i był poszukiwany.

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak potwierdził w rozmowie z Gazeta.pl, że kierowca został już ujęty przez policjantów. W wypadku ranne zostały cztery osoby, które zostały też przetransportowane do szpitali. W samochodzie jechało 18 osób - kierowca i 17 pasażerów, którzy znajdowali się w części towarowej auta.

Wypadek busa z uchodźcami. Samochód wpadł do rowu, a kierowca uciekł

Z ustaleń dziennikarza RMF FM Mateusza Chłystuna wynika, że w osoby przewożone w samochodzie to uchodźcy, którzy byli ciasno ulokowani w przestrzeni towarowej auta dostawczego, który nie jest przystosowany do przewozu ludzi.

Policja na razie nie udziela informacji na temat narodowości migrantów ani ich wieku. Kilka osób zostało poważnie rannych. Pomocy na miejscu udzielają im strażacy i ratownicy. Na miejscu wysłane zostały dwie karetki, kilka zastępów straży pożarnej i policja. Wylądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Uchodźcy najprawdopodobniej chcieli dostać się zachód Europy.

