Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu powstała w 2001 roku, a jej celem ma być "służba człowiekowi" (zgodnie z informacją umieszczoną na stronie uczelni). "Dzięki umiejętnemu połączeniu, moc wiary katolickiej potęguje siłę rozumu, nadaje sens poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy, dążeniu do dobra. Świadomość dóbr otrzymanych we wspólnocie narodowej wzbudza postawę miłości do Ojczyzny - Polski" - czytamy. Kandydaci na studentów mogą wybrać następujące kierunki: pielęgniarstwo, dziennikarstwo, politologię, informację medialną czy informatykę.

Szkoła Tadeusza Rydzyka ze statusem akademii. Przemysław Czarnek chwali WSKSiM: Lepiej nie mogliście wybrać. Mówię to ja

Na inaugurację roku akademickiego 2021/2022 zaproszeni zostali czołowi lokalni duchowni, wojewoda kujawsko-pomorski oraz politycy powiązani z Prawem i Sprawiedliwością. Tegoroczna uroczystość była jednak wyjątkowa, ponieważ uczelnia otrzymała status akademii.

- Chcę z dumą i radością ogłosić, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zakończyła swoje istnienie w czwartek, a od dwóch dni mamy już Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - powiedział na początku przemówienia minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

Szef resortu oświaty uważa, że uczelnia od 20 lat walczyła o prawdę, co nie mogło odbyć się bez zaangażowania władz szkoły. - Gdyby nie było tego ciągłego poszukiwania prawdy, tutaj w Toruniu, tutaj w WSKSiM, to walec laicyzacji, który widzimy, jakie wyrządził szkody w Europie Zachodniej, przejechałby także przez Polskę. Ale nie przejechał i nie przejedzie, bo była WSKSiM - podkreślił Przemysław Czarnek.

Na koniec polityk pogratulował studentom pierwszego roku "znakomitego wyboru" - Lepiej nie mogliście wybrać. Mówię to ja - podsumował minister Czarnek. Poza gratulacjami od szefa MEiN, Tadeusz Rydzyk mógł też liczyć na listy gratulacyjne od prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego.

Tadeusz Rydzyk o swojej szkole: Dziękuję panu Bogu za tę uczelnię

Obecny na inauguracji szef Radia Maryja i TV Trwam Tadeusz Rydzyk również nie szczędził komplementów swojej szkole. - Dziękuję panu Bogu za tę uczelnię, w której szuka się prawdy, a nie szerzy ideologię - mówił do studentów redemptorysta.

Proces fundacji Rydzyka się kończy. Pracownica Lux Veritatis: krzywdząca sprawa

- Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni przez 20 lat nie zamykała się w obrębie materialnych murów. Za pośrednictwem Radia Maryja i TV Trwam owoce ludzkiej myśli, czerpiącej z pokorą z głębi Bożej Mądrości, ubogacały serca i umysły Polaków rozproszonych po wszystkich zakątkach ziemi - dodał dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.