Czego możemy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych dni? Jaka temperatura będzie w kraju?

W czwartek uderzenie ciepła, a od piątku ochłodzenie. W nocy możliwy nawet mróz

Już w środę (20 października) nastąpi odczuwalne podwyższenie temperatury w całym kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam termometry wskażą nawet 22°C. W centralnej części Polski 20°C, a na wschodzie około 16°C. To nagłe podwyższenie temperatury będzie jednak chwilowe i bardzo szybko zacznie się zmieniać - już od czwartku synoptycy zapowiadają znaczące ochłodzenie.

W piątek (22 października) w niektórych miejscowościach Polski o ponad 10°C stopni mniej niż w czwartek, a w nocy możliwy nawet mróz. Średnia temperatura kraju w dzień będzie wynosiła zaledwie 11°C. Najchłodniej w północnej części kraju - 8°C, na południu 9°C, a w centralnej części Polski 11°C.

Synoptycy ostrzegają. W czwartek bardzo silny wiatr - miejscami nawet 90 km/h

Tak gwałtowne zmiany pogodowe są spowodowane układami niskiego ciśnienia, które wędrują do nas znad Atlantyku. Sprowadzą one jednak nie tylko nagłe ochłodzenie, niższą temperaturę poprzedzi także bardzo silny wiatr.

Szczególną ostrożność powinniśmy zachować zwłaszcza w czwartek (21 października). Mimo ocieplenia i wyższych temperatur, do Polski nadciągnie bardzo silny wiatr. Najbardziej odczuwalny będzie w północnej części kraju, tam może osiągnąć nawet 90 km/h. Pozostała część Polski również silnie go odczuje, ponieważ w porywach będzie wiał z prędkością ok. 70 km/h. W piątek wiatr zacznie odrobinę słabnąć.

Podsumowując, chwilowe podwyższenie temperatury najbardziej odczuwalne będzie w czwartek (21 października), jednak nie powinniśmy traktować tego jako zapowiedzi ciepłej jesieni, lecz nagłą zmiany pogody. To dzień, w którym również powinno zachować się największą ostrożność, ponieważ wiatr miejscami może osiągnąć prawie 100 km/h. Od piątku ochłodzenie, a nocami możliwy niewielki mróz.