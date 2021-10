Czarnek zapowiada "HiT". Nowy przedmiot, ma "odzyskiwać pokolenia nieświadomych młodych Polaków"

- Jesteśmy gotowi, by odzyskiwać pokolenia nieświadomych młodych Polaków - powiedział Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". Szef resortu zapowiedział wprowadzenie nowego przedmiotu do polskich szkół po nazwą "historia i teraźniejszość". - Wierzę, że to będzie HiT nie tylko z nazwy - podkreślił minister.

11 Fot. Jakub Orzechowski / Agencja wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl