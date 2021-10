410 tys. polskich dzieci na skraju ubóstwa. Jest znacznie gorzej niż przed pandemią

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) opublikował raport "Poverty Watch 2021", dotyczący ubóstwa finansowego i polityki przeciw ubóstwu w Polsce w 2020 r. "Wsparcie przewidziane w tarczach antykryzysowych nie zapewniło wystarczającej ochrony socjalnej przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii Covid-19. Polska nadal nie wypracowała strategii przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, która jest niezbędna do skorzystania z unijnych funduszy EFS+ na lata 2021-2027" - oceniła organizacja.

Zobacz wideo Sroka o pieniądzach z KPO: Brak tych środków będzie ze szkodą dla obywateli

Bilans EAPN Polska publikowany jest co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Zgodnie z wynikami najnowszego raportu, w 2020 r. aż 2 mln Polaków żyło poniżej minimum egzystencji. To wzrost o 378 tys. osób w porównaniu do 2019 r., kiedy wynik ten wyniósł 1,6 mln. Skrajnego ubóstwa doświadczyło 410 tys. polskich dzieci. To z kolei wzrost o ok. 98 tys. z 313 ty. odnotowanych w 2019 r. O ok. 49 tys. zwiększyła się również liczba seniorów żyjących poniżej minimum egzystencji - z 264 tys. w 2019 do 312 tys. w 2020 roku

Wulkan na La Palmie wciąż niebezpieczny. Pojawił się nowy otwór [GALERIA]

Minimum egzystencji w 2020 r. oznaczało 640 zł na osobę, która utrzymywała się sama i 1727 zł na rodzinę czteroosobową (dwoje rodziców oraz dwoje dzieci do lat 14).

3 miliony wykluczonych społecznie dzieci

Jak zaznaczył dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący EAPN Polska, w trakcie sporządzania raportu "GUS nie udostępnił jeszcze danych za 2020 r. dotyczących wykluczenia społecznego, tzw. sfery niedostatku, którego granicą jest minimum socjalne."

Ale jeszcze przed pandemią, w 2019 r., aż 39,4 proc. Polaków żyło poniżej minimum socjalnego. A biorąc pod uwagę, że cały rok 2020 r. przyniósł pogorszenie sytuacji na rynku pracy i w wynagrodzeniach, możemy się spodziewać, że i wykluczonych społecznie będzie jeszcze więcej

- zaznaczył ekspert. Ostatnie dostępne wyniki GUS za 2019 r. mówią o 43,4 proc., czyli aż 3 mln wykluczonych społecznie dzieci.

Białystok. Pędził 200 km/h. Uciekał przed policją, przewoził migrantów [WIDEO]

- Polityka przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu powinna uwzględniać świadczenia pieniężne, które są odpowiednio wysokie, regularnie waloryzowane i skoordynowane. Obecnie dostępne świadczenia niestety takie nie są. Z drugiej strony wsparcie finansowe powinno być połączone z dostępnymi, dobrej jakości usługami dla osób w wieku produkcyjnym. Także na tym polu przed polskim rządem jest jeszcze wiele pracy. W szczególności, jeśli chcemy skorzystać z funduszy unijnych na lata 2021-2027

- stwierdził dr hab. Ryszard Szarfenberg.

"Drzwi się otworzyły, ale auto nie zwolniło. Na drogę wypadły dwa ciała". Tak się zaczęła polska mafia [MAFIA PO POLSKU, odc. 1]