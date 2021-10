Pogoda na 1 listopada. Będzie deszczowo czy słonecznie? Prognoza IMGW

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Uroczystość Wszystkich Świętych to bardzo ważny czas dla katolików. W ubiegłym roku mimo zapewnień wicepremiera Jarosława Gowina, że to "wielka polska tradycja", a zamykanie cmentarzy "nie wchodzi w grę", rząd z dnia na dzień wydał zupełnie inną decyzję.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w tym roku mamy zupełnie inną sytuację ze względu na szczepienia, dlatego cmentarze zostaną otwarte.

Możemy więc przygotować i wyciągać z szaf swoje okrycia wierzchnie. Jaka w tym roku będzie pogoda? Na to pytanie odpowiedział prof. Mariusz Figurski z IMGW w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

Wszystkich Świętych. 1 listopada pogoda "powinna być łaskawa"

Meteorolog z IMGW stwierdził, że w tym roku kożuchy na listopadowe święta nie będą potrzebne.

- Na Wszystkich Świętych pogoda powinna być łaskawa - zaznaczył synoptyk.

- Jak wskazują prognozy, słonecznie ma być prawie w całym kraju. Zachmurzenie duże lub umiarkowane tylko na zachodniej części obszaru Polski - powiedział gość WP. Jedyne miejsca, w których może "trochę popadać" to województwa zachodnio-pomorskie oraz pomorskie.

Figurski przekazał też, że temperatura na północnym wschodzie spadnie do kilku stopni. - Maksymalnie będzie to 8 stopni Celsjusza - sprecyzował. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry pokażą ok. 13-14 stopni Celsjusza.

- Natomiast w Dzień Zaduszny nie będzie padać w całym kraju. Zachmurzenie tylko nad województwem pomorskim. Temperatura nieznacznie spadnie do około 10 stopni Celsjusza na zachodzie, a minimalna na wschodzie to będzie około 5 stopni Celsjusza - wskazał.

