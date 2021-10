Podlasie. Pościg i zatrzymanie samochodu dostawczego. W środku 15 osób z Syrii

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 18 października nad ranem w okolicach Białegostoku. Policjanci ruszyli w pościg za dostawczym citroenem, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej - poinformowało RMF 24. Kierowca uciekał ulicami Białegostoku, a później drogą krajową nr 7. Patrolowi udało się go zatrzymać dopiero 20 km dalej, w miejscowości Rzędziany. Jak się okazało, samochodem kierował Gruzin. W aucie dostawczym przewoził 15 migrantów. Najprawdopodobniej były to osoby pochodzące z Syrii.

Niedzielne zatrzymania busów z migrantami z Iraku

O podobnych zajściach informowaliśmy w niedzielę. Tego dnia Straż Graniczna powiadomiła o zatrzymaniu w pobliżu Radziwiłłowa (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) Ukraińca, który samochodem dostawczym znanej firmy kurierskiej przewoził 27 migrantów z Iraku.

W Siemiatyczach (woj. podlaskie) natomiast policjanci ścigali 31-letniego obywatela Albanii, który podobnie jak Gruzin, nie zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki miał zderzyć się z nieoznakowanym radiowozem, a następnie próbował staranować inny policyjny samochód. Mężczyzna przewoził siedem osób z Iraku - sześciu mężczyzn i kobietę. Kierowca był trzeźwy.

Straż Graniczna przekazała, że w niedzielę 17 października na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 542 próby jej nielegalnego przekroczenia. Zatrzymanych zostało czterech obywateli Iraku. Za pomocnictwo zatrzymano sześciu cudzoziemców: dwóch obywateli Ukrainy, a także obywateli Turcji, Niemiec, Iraku i Libanu.