Prognoza pogody. W środę termometry pokażą nawet 20 stopni. Spodziewany porywisty wiatr

Jak wynika z prognozy IMGW, średnia temperatura w poniedziałek około godziny 13 będzie wyniesie ok. 12 st. C. Tego dnia będzie raczej pochmurnie. TVN Meteo podaje, że można spodziewać się słabego deszczu. We wtorek zachmurzenie będzie duże. Termometry na zachodzie i południu kraju mogą wskazywać 17 st. Celsjusza. Chłodniej będzie na północy i wschodzie, gdzie temperatura wyniesie ok. 10 stopni.

Prognoza pogody. W środę nawet 20 stopni Celsjusza

Również środa będzie pochmurna. Tego dnia będzie z kolei znacznie cieplej. W okolicach Suwałk będzie 12 st. C, natomiast na Śląsku nawet 20. Na południu kraju przewidywane są silne porywy wiatru. Zgodnie z prognozą ostrzeżeń IMGW w środę alerty w związku z wiatrem zostaną wydane dla części województwa śląskiego (powiat cieszyński), a także dla Małopolski i Podkarpacia.

W czwartek temperatura spadnie. W ciągu dnia należy się spodziewać od 14 stopni C. na Pomorzu do 18 na Dolnym Śląsku. Zgodnie z przewidywaniami IMGW tego dnia ostrzeżenia w związku z porywami wiatru będą obowiązywały na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

