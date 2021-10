"Stop torturom na granicy". Tłumy idą ulicami Warszawy. "Gdzie są dzieci z Michałowa?!"

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Gdzie są dzieci z Michałowa?!" - między innymi takie pytanie skandowali uczestnicy manifestacji. Na demonstracji pojawiły się też bannery z hasłami "Przyjmę uchodźców, oddam rasistów", "Nikt nie jest nielegalny" czy "Nie dla stanu wyjątkowego. Przyjąć uchodźców". Wydarzenie relacjonuje na Twitterze Patryk Strzałkowski z Gazeta.pl.

- Ja nie czuję się uchodźczynią, czuję się gdańszczanką. Mieszkam w Gdańsku - podkreśliła Khedi Alieva, Czeczenka zasiadająca w Radzie Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Alieva zwróciła się do polskiego rządu: - Proszę, błagam was, pomóżcie tym ludziom.

"Stop torturom na granicy". Marsz solidarności z uchodźcami

"Od prawie dwóch miesięcy polskie władze podejmują działania, przez które życie straciło co najmniej 7 osób szukających schronienia w Polsce i Europie. Życie kolejnych kilkuset osób, które próbują wydostać się z przygranicznych lasów, jest zagrożone. Są wśród nich małe dzieci. To uchodźcy i uchodźczynie z Iraku, Afganistanu, Syrii, Turcji i innych krajów, w których grożą im wojna, prześladowania i przemoc" - czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku. Organizatorzy podkreślają, że "wbrew prawu, międzynarodowym zasadom pomocy humanitarnej i podstawowym ludzkim odruchom, polskie służby mundurowe nie dopuszczają tych osób do procedury azylowej, nie udzielają pomocy medycznej i dokonują nielegalnych wywózek uchodźców na polsko-białoruską granicę".

