Zgoda na polowania w strefie stanu wyjątkowego? "Po zmroku dziecko od dzika odróżnić trudno"

Minister Michał Kurtyka zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten wydał zgodę na odstrzał w strefie stanu wyjątkowego. Posłanka Hanna Gill-Piątek z partii Polska 2050 uważa, że może to doprowadzić do tragedii.

3 Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl