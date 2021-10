Mazowsze. Czołowe zderzenie dwóch osobówek. Jedna osoba zmarła, trzy zostały ranne

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak podaje tvnwarszawa.pl, do wypadku doszło w sobotę 16 października wieczorem. Dwa auta osobowe zderzyły się na krajowej "60" na odcinku Raciąż-Glinojeck w miejscowości Lipa w powiecie płońskim na Mazowszu.

Wypadek w Lipie na Mazowszu. Doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów

Informacja o zderzeniu czołowym dwóch samochodów wpłynęła na policję o godzinie 20:10. "Jedna osoba zginęła na miejscu, a trzy (w tym jedna w stanie ciężkim) trafiły do szpitali" - napisano w komunikacie na Facebooku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Droga w tym miejscu była zablokowana. Utrudnienia w ruchu zakończyły się dopiero po północy.

W 2020 roku w Polsce doszło do ponad 23 tys. wypadków

Zgodnie z danymi policji, w 2020 roku w Polsce doszło do 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W porównaniu z 2019 roku liczba ta spadła o 22,3 proc.

W wyniku wypadków w 2020 roku śmierć poniosło 2 491 osób, co stanowi spadek o 14,4 proc. rok do roku. W zdarzeniach tych ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Do największej liczby wypadków w 2020 roku doszło w województwach wielkopolskim, łódzkim i śląskim.

"Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają także warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy czym ten ostatni czynnik jest uzależniony od pory dnia i pory roku. Podobnie jak w roku 2019, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki" - czytamy w raporcie policji.

