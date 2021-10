Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" rozpoczęło się 9 października 2021 r. w Rzymie. Diecezjalna faza synodu zostanie zainaugurowana w niedzielę 17 października o godz. 11 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Biskup Piotr Jarecki: Nie wykluczamy LGBT

Biskup Piotr Jarecki zaznaczył, że Kościół chce docierać do różnych środowisk. - W warszawskim Kościele nikt ma nie zostać pominięty. Każdy, kto chce zaangażować się w synod i wypowiedzieć się, będzie miał na to szansę. Jeżeli środowiska LGBT wyrażą wolę zaangażowania w synod, nie wykluczymy ich. Niech przepracują te tematy i niech prześlą wyniki dyskusji do nas. Nikogo nie wykluczamy - podkreślił biskup Jarecki.

Biskup Jarecki: Biskup jest bratem dla człowieka świeckiego

Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że tegoroczny synod będzie różnił się od dotychczasowych synodów. - Synod będzie o synodzie - czyli w jaki sposób Kościół w XXI wieku powinien przeżywać synody, będzie też próbą wspólnej drogi - mówił.

- W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii. Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy? - piszą polscy biskupi w liście pasterskim w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów, które w Rzymie przypadło na 9 i 10 października, a wszystkich diecezjach na świecie - 17 października.

Biskup Jarecki w rozmowie przeprowadzonej dla Katolickiej Agencji Informacyjnej zwrócił uwagę, że w synodzie chodzi o zbudowanie wspólnotowości. - Jeśli podążamy razem, to zwracamy uwagę na wymiar wspólnotowy Kościoła - powiedział. Zwrócił uwagę, że synod ma służyć "sprzeciwieniu się i zlikwidowaniu dwuklasowości".

W niedzielę, we wszystkich parafiach w Polsce, podczas mszy świętych czytany będzie list episkopatu, w którym biskupi apelować będą o aktywne uczestnictwo w synodzie. - Będziemy się starać tłumaczyć wiernym ideę synodu. Zrobimy też wszystko, żeby księża proboszczowie przejęli się synodem - powiedział biskup Piotr Jarecki.