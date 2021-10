Sondaż. Polacy chcą zostać w UE. Mimo sporu rządu z Komisją Europejską

Przeczytaj więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Uczestnicy badania SW Research przeprowadzonego dla rp.pl zostali zapytani o to, czy w związku z konfliktem polskiego rządu z Komisją Europejską powinno odbyć się referendum ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Sondaż: w ewentualnym referendum 64,4 proc. zagłosowałoby za pozostaniem w UE

42,6 proc. respondentów odpowiedziało, że "tak". Przeciwnego zdania było 36,9 proc. osób. Natomiast 20,5 proc. ankietowanych nie miło zdania w tej sprawie.

Badani zostali również zapytani o to, jak odpowiedzieliby w takim referendum, gdyby odbyło się w najbliższy weekend. Za członkostwem Polski w UE opowiedziałoby się 64,4 proc. osób. Przeciw zagłosowałoby 14,8 proc. respondentów. 14,1 proc. uczestników badania nie wie, jak by zagłosowało.

Konflikt polskiego rządu z Komisją Europejską

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała Krajowego Planu Odbudowy Polski, a na początku września oficjalnie wstrzymała jego analizę. Zaakceptowanie go jest niezbędne do wypłacenia pieniędzy z Funduszu Odbudowy. - Kwestionowanie wyższości prawa europejskiego nad krajowym jest powodem wstrzymania akceptacji Krajowego Planu Odbudowy Polski - przekazał wówczas Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych.

Z kolei w październiku Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku Mateusza Morawieckiego i orzekł, że zaskarżone przez prezesa Rady Ministrów przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z polską konstytucją. Wniosek premiera zawierał trzy punkty, chodzi w nim między innymi o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego i dotyczy on zasady lojalnej współpracy państw wspólnoty europejskiej.

Wcześniej Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym. Polska została także zobowiązana do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nie zrobiła tego, dlatego Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13.10.2021 roku. Wzięło w nim udział 800 osób powyżej 18 roku życia.

