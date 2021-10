Kępno. Pasażer wpadł pod pociąg podczas wysiadania. Zginął na miejscu

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Jak podaje TVP Poznań, do wypadku doszło w sobotę 16 października około godziny 11 rano. Na dworcu kolejowym w Kępnie w województwie wielkopolskim jeden z pasażerów wpadł pod pociąg.

Zobacz wideo

Tragiczny wypadek na kolei. 69-latek wpadł pod pociąg. Maszynista się nie zorientował

Z relacji świadków wynika, że 69-letni mężczyzna próbował wysiąść z pociągu w momencie, gdy ten ruszył ze stacji. Taką samą informację podał rzecznik prasowy policji w Kępnie sierż. Rafał Stramowski.

- Mężczyzna wpadł pomiędzy pociąg a torowisko, został przeciągnięty pod pociągiem przez kilkadziesiąt metrów. W wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł - dodał rzecznik w rozmowie z PAP. Zmarły 69-latek był mieszkańcem województwa lubuskiego.

Pożar Alisal w Kalifornii. "Wszystko w rękach wiatru" [ZDJĘCIA]

Jak dodał policjant, maszynista pociągu nie zorientował się, że doszło do tragicznego wypadku. Kom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji dodał, że wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek .

Pociąg relacji Szczecin-Kraków został zatrzymany w miejscowości Łęka Opatowska. 80 pasażerów relacji czeka na podmianę maszynisty. Trasa w kierunku Krakowa została zamknięta, przez co mogą wystąpić problemy w kursowaniu pociągów.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Kaczyński postawił warunki debaty. Tusk: Przepraszam, Jarku. Datę i miejsce poproszę