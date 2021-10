Uchodźcy na granicy z Białorusią. Prymas Polski wspiera apel medyków

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Uważam za cenne i ważne wzmocnienie działań Straży Granicznej ze strony medyków - pisze w liście do ministra spraw wewnętrznych i administracji prymas Polski.

Uchodźcy na granicy. Medycy Na Granicy i prośba o mediacje do prymasa Polski

Medycy na Granicy to grupa medyków, która chce pomóc uchodźcom znajdującym się w strefie stanu wyjątkowego. W swoim wpisie na Twitterze poinformowali, że wciąż nie otrzymali zgody rządu na udzielenie pomocy medycznej imigrantom, w związku z czym poprosili prymasa Polski o mediację w tej sprawie.

Grupa opublikowała list prymasa Polski Wojciecha Polaka, w którym zwrócił się bezpośrednio do ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego: "Prymas Polski pisze do szefa MSWiA w naszej sprawie" - poinformowali w jednym z wpisów Medycy Na Granicy.

List prymasa Polski do ministra Mariusza Kamińskiego

Jak możemy przeczytać w opublikowanym przez medyków liście, prymas Polski podjął się mediacji i podkreślił konieczność udzielenia pomocy medycznej uchodźcom na granicy.

Mając na uwadze aktualną - dramatyczną jak wiemy - sytuację imigrantów i uchodźców, uważam za gorszący brak porozumienia, które umożliwiałoby podjęcie wspólnych działań na rzecz ratowania ludzkiego życia. Podkreślany tak często przez stronę rządową fakt, że uchodźcy są brutalnie wykorzystywani w walce politycznej, nie zwalnia nas i nigdy nie może nas zwolnić z szacunku dla praw i godności każdego człowieka, z myślenia o każdym człowieku jako o naszym bliźnim.

Gądecki apeluje: Nie można stygmatyzować przybyszów. Pomoc priorytetem

Prymas Polski jednocześnie dodał:

Jestem przekonany, że zachowując prawo i obowiązek ochrony granic państwowych, troszcząc się o bezpieczeństwo naszych obywateli, jesteśmy w stanie wspólnymi siłami, korzystając także z deklarowanej gotowości organizacji pozarządowych, w tym wspominanej grupy medyków, nieść pomoc migrantom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

W końcowej części listu prymas Polski Wojciech Polak podkreślił powagę sytuacji i prośbę o podjęcie konkretnych i pilnych rozmów, które umożliwią niezbędne działania humanitarne na granicy. Dodał również, że ze swojej strony jest gotowy je wesprzeć.

Medycy na Granicy podziękowali Wojciechowi Polakowi za list. "Liczymy na to, że skłoni on MSWiA do rozmów z nami i do zezwolenia na wjazd tam, gdzie jest najwięcej osób potrzebujących naszej pomocy" - napisali na Twitterze.