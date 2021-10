Pogoda - kiedy zrobi się cieplej? Trzeba poczekać tylko kilka dni

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W sobotę 16 października meteorolodzy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. We znaki dawać się będzie umiarkowany i dość silny wiatr - zwłaszcza na wybrzeżu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 do 12 stopni. Podobna pogoda czeka nas w niedzielę - wówczas należy spodziewać się także przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie podobnie od 10 do 13 stopni.

Kiedy w Polsce zrobi się cieplej? Wzrost temperatur będzie krótkotrwały

Nieco cieplej zacznie robić się już w poniedziałek 18 października, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Tam ma być do około 15 stopni w ciągu dnia. W północnej i wschodniej Polsce nadal będzie jednak pochmurno i chłodno, zwłaszcza rano i pod wieczór. We wtorek temperatura wzrośnie do 11 stopni na wschodzie i do 16 stopni na zachodzie.

Więcej ciepła czeka nas natomiast w środę 20 października. Ze wstępnych prognoz wynika, że na 19 stopni w ciągu dnia będą mogli liczyć mieszkańcy Krakowa, Wrocławia i Poznania. Jeden stopień mniej będzie w Szczecinie, Warszawie i Bydgoszczy. W pozostałych regionach termometry pokażą od 13 do 17 stopni. Północna, zachodnia i centralna Polska musi się jednak liczyć z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Piękny, słoneczny dzień przewidywany jest dla południowych regionów.

W czwartek będzie od 15 stopni w województwach podlaskim i zachodniopomorskim do 18 stopni w województwie małopolskim. W tym dniu należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Niestety w piątek temperatura zacznie spadać, a w sobotę będzie już maksymalnie od 8 do 12 stopni.

Za zmianę pogody odpowiada wyż zlokalizowany w okolicach Arabii Saudyjskiej

Na wzrost temperatury wpływ ma korzystny układ wyżu, który w Arabii Saudyjskiej przynosi upał do nawet 44 stopni. To bardzo ciepłe powietrze napłynie też do południowej Europy - we Francji i Włoszech możliwy jest nawet krótkotrwały upał (temperatura powyżej 30 stopni). Od środy to ciepłe powietrze dotrze też do Europy Centralnej, a temperatury do lokalnie 20 stopni pojawią się m.in. w Niemczech i Polsce.

Jak podaje portal fanipogody.pl, napływ ciepłego powietrza nie potrwa jednak długo. W ostatnich dniach października należy spodziewać się powrotu bardzo chłodnego powietrza. W naszym kraju pojawią się przymrozki, a nawet lekki mróz.

