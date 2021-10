Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

- U tak małych pacjentów RSV wywołuje zapalenie oskrzelików. To choroba, której dominującym objawem są: duszność, osłabienie i niechęć do jedzenia, co prowadzi do spadku saturacji i odwodnienia, szczególnie niebezpiecznych u noworodków i niemowląt - wyjaśniła Interii dr Magdalena Okarska-Napierała z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie.

Zobacz wideo Boję się, że jak skoszą kukurydzę, to tam będą martwi ludzie". Nasz reportaż z pogranicza

Wirus RSV. Co to jest? Czym się objawia?

Wirus RSV jest jedną z głównych przyczyn infekcji dróg oddechowych u dzieci. Jego objawami są kaszel, katar i gorączka. U starszych dzieci i dorosłych choroba przebiega jak zwyczajne przeziębienie, ale może być groźny dla niemowląt - zwłaszcza wcześniaków - i wywołać duszności, senność, sinicę, bezdechy oraz przyspieszone tętno. W przypadku cięższego przebiegu choroby mogą wystąpić powikłania, takie jak wspomniane zapalenie oskrzelików, a także zapalenie ucha, zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. Na RSV narażone są również osoby starsze, cierpiące na choroby przewlekłe oraz te z osłabionym układem odpornościowym.

Grecja. Ballos uderzył. Zniszczenia po burzach i ulewach [ZDJĘCIA]

Wirus RSV atakuje dzieci. Lekarze apelują o podawanie immunoprofilaktyki

Na jakie objawy powinni zwracać uwagę rodzice? - Jeżeli widzimy, że dziecko z dużym wysiłkiem wciąga powietrze, przestrzenie międzyżebrowe wyraźnie się zagłębiają w czasie oddechu, dziecko rusza przy oddychaniu skrzydełkami nosa, to znaczy, że jest źle. [...] Typowo słyszalny jest taki świszczący oddech - wyjaśnił dr hab. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla TVN24.

Spędził dwa tygodnie w lesie na granicy. Miał tylko liście do jedzenia

Nie ma szczepionki przeciwko wirusowi RSV, ale można się przed nim zabezpieczyć. - Gotowe przeciwciała, które podawane są jako immunoprofilaktyka, od razu chronią dziecko przed wirusem RSV, hamując jego działanie. Podawane są domięśniowo, ale nie jest to szczepionka. Podane przeciwciała są natychmiast gotowe do zablokowania i unieszkodliwienia wirusa RSV - tłumaczyła w TVN24 prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, neonatolog, prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.

- Apeluję do wszystkich rodziców wcześniaków, aby teraz nie zwlekać z podaniem dzieciom pierwszej dawki immunoprofilaktyki - podkreśliła lekarka. - Nie czekajmy z tym do końca października, bo wirus RSV jest bardzo groźny dla wcześniaków i warto zabezpieczyć dziecko jak najszybciej - dodała.

Będzie kolejny lockdown? Wiceminister zdrowia: Mamy dziś spotkanie

Lekarze zwracają uwagę, że chore dzieci powinny pozostawać w domach, by nie zarazić rówieśników w przedszkolu. - Apelujemy do rodziców, aby nie wysyłali dzieci z objawami infekcji do przedszkola czy żłobka. W tym okresie warto też bacznie się przyglądać kontaktom starszego rodzeństwa z niemowlakiem, a w razie pojawienia się kataru czy kaszlu odizolować dzieci od siebie - mówił Tomasz Szatkowski, pediatra, kierownik oddziału dziecięcego szpitala w Gorzowie Wielkopolskim w rozmowie z Lubuskie.pl.