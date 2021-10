Katarzyna Zdanowicz odeszła z TVN24. Jakie są najbliższe plany dziennikarki?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

- Zakończyłam pracę w TVN24 - przekazała Katarzyna Zdanowicz w rozmowie z branżowym serwisem Press.pl. Dziennikarka zaznaczyła, że odejście było jej decyzją. - Nie mam jeszcze żadnych sprecyzowanych planów, gdy będę je miała, na pewno szybko zostaniecie państwo o tym poinformowani - przekazała Plejadzie. Zdanowicz dodała, że po odejściu z telewizji TVN24 chce skupić się na swojej rodzinie i rozwoju. - To jest czas dla rodziny i ustalenia sobie priorytetów. To też czas na rozwój osobisty, złapanie pewnej równowagi - skomentowała.

Katarzyna Zdanowicz napisała książkę o partnerkach polskich himalaistów

Na początku kariery dziennikarskiej Katarzyna Zdanowicz pracowała w lokalnej telewizji w Solcu Kujawskim, a później w lokalnych redakcjach "Gazety Wyborczej" - najpierw w Bydgoszczy, potem w Toruniu. W 2007 r. dziennikarka przeniosła się do Warszawy. Została producentką "Wydarzeń" w Polsacie, prowadziła też programy w Polsat News. Ze stacją była związana od 2008 do 2012 r., kiedy to trafiła do TVN24. Początkowo prowadziła tam głównie serwisy informacyjne w paśmie "Dzień na żywo", a w 2014 r. rozpoczęła prowadzenie programu "Polska i Świat" - przypomniały Wirtualne Media.

We wrześniu 2021 r. ukazała się jej pierwsza książka zatytułowana "Zawsze mówi, że wróci". Katarzyna Zdanowicz przedstawiła w niej historie dziewięciu kobiet - żon i partnerek polskich himalaistów, m.in. Krzysztofa Wielickiego, Artura Hajzera, Tomasza Mackiewicza i Wojciecha Kurtyki.

Czy dziennikarka planuje napisać kolejne książki? - Nie mówię "nie". Obecnie jestem na etapie spotkań autorskich z osobami zainteresowanymi książką "Zawsze mówi, że wróci". Być może później będzie czas na to, aby pomyśleć o czymś nowym - stwierdziła w rozmowie z Plejadą.

