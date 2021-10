Zatoka Sztuki. Krystian W. "Krystek" skazany ws. 14-letniej Anaid z Gdańska

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Krystian W. ps. Krystek nazywany też "łowcą nastolatek" to m.in. antybohater filmu Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało". Mężczyznę oskarżono o kilkadziesiąt przestępstw, z czego większość to przestępstwa seksualne. Jedną z jego ofiar była 14-letnia Anaid, która po kontakcie z "Krystkiem" popełniła samobójstwo, rzucając się pod pociąg - sprawa została opisana w reportażu "Zatoka świń". O tym, że nastolatka spotykała się 37-letnim wówczas mężczyzną, odkryła jej matka. Dopiero po tym prokuratura wszczęła śledztwo. Przed Sądem Rejonowym w czwartek w Wejherowie toczyła się sprawa wobec Krystiana W. za kontakty z dwoma dziewczynkami (w tym Anaid) w celach pedofilskich.

Wyrok dla "łowcy nastolatek". "Krystek" skazany na 2,5 roku więzienia

W czwartek 14 października zapadł wyrok w sprawie "Krystka". Sąd skazał Krystiana W. na 2,5 roku pozbawienia wolności, wydał też 3-letni zakaz zbliżania się do jednej pokrzywdzonych dziewczynek na mniej niż 100 metrów i zakaz kontaktowania się z nią. Wyrok jest nieprawomocny.

Orzeczenie zostało odczytane przy obecności mediów, jednak jego uzasadnienie było już wyłączone z jawności z uwagi na charakter sprawy, pokrzywdzone dziewczynki oraz nienaruszanie dobrych obyczajów - podaje salon24.pl.

Przestępstwo, za które skazany został Krystian W., dotyczyło kontaktów z dwiema małoletnimi za pomocą komunikatora. - Konwersacja miała miejsce w okresie od 5 lutego do 7 marca 2015 roku. Analiza jej treści, jak i innych dowodów w sprawie, dała podstawę do przedstawienia Krystianowi W. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 200 a § 1 k.k., to jest zakazanego nawiązywania kontaktu z małoletnią poniżej 15 lat. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 - wskazywała prokuratorka Grażyna Wawryniuk jeszcze w toku śledztwa cytowana przez wejherowo.naszemiasto.pl.

Podkreślała, że oskarżony miał świadomość wieku dziewczynki, a w trakcie konwersacji wprowadzał ją w błąd w kwestii charakteru spotkania, do którego ją nakłaniał. Sugerował bowiem m.in., że będzie miała możliwość podjęcia pracy, która polegałaby na sprzątaniu jego mieszkania.

"Krystek" oskarżany jest również o 65 innych przestępstw

O Krystianie W., współpracującym z sopockim klubem Zatoka Sztuki, cała Polska usłyszała wiosną 2015 roku, chociaż mężczyzna już wcześniej miał wielokrotnie dopuszczać się przestępstw seksualnych wobec młodych dziewcząt, niejednokrotnie poniżej 15.roku życia. Jak przypomina portal wejherowo.naszemiasto.pl, niepokojące sygnały wpływały do prokuratur w Pruszczu Gdańskim czy Wejherowie, ale ostatecznie zawsze je umarzano z powodu braku dowodów. Prawdziwy przełom przyniosła natomiast sprawa dotycząca 14-letniej Anaid z Gdańska.

"Nic się nie stało". Czym jest Zatoka Sztuki w Sopocie?

Od stycznia 2019 roku wobec Krystiana W. równolegle toczy się inny proces, o którego podstawach wiadomo było już w 2018 roku. - Prokuratura Okręgowa w Gdańsku aktem oskarżenia zakończyła postępowanie przygotowawcze przeciwko Krystianowi W. i innym osobom, między innymi o czyny o charakterze seksualnym. Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku objęto 5 osób. Krystianowi W. zarzucono popełnienie 65 przestępstw na szkodę 35 pokrzywdzonych oraz na szkodę banku, Skarbu Państwa i towarzystw ubezpieczeniowych - przekazała wówczas prok. Grażyna Wawryniuk cytowana przez portal.

Wydarzenia, do których dochodziło w sopockim klubie Zatoka Sztuki, doprowadziły do powstania reportażu pod tytułem "Zatoka świń" Bożeny Aksamit i Piotra Głuchowskiego. W książce opisano m.in. historię 14-letniej Anaid oraz innych dziewczyn, które wykorzystywano seksualnie w klubach nocnych w Sopocie. HBO planował wydać film na podstawie książki, jednak rodzice stanowczo temu protestowali. Ich zdaniem w książce znalazło się wiele przeinaczeń oraz kłamstw.