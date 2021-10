Fundacja Ocalenie publikuje przejmujący spot. "Wierzymy, że kropla będzie drążyła skałę" [WIDEO]

W kampanii społecznej Fundacji Ocalenie wykorzystano spot nakręcony w 2015 roku, który po przemontowaniu stał się w dzisiejszej rzeczywistości jeszcze bardziej aktualny. Akcję wpierają agencja K2 Create i SHOOTME film.

REKLAMA

Bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie

- ta myśl stanowi motto działalności Fundacji Ocalenie. - Od początku kryzysu jesteśmy na granicy polsko-białoruskiej i udzielamy uchodźcom pomocy humanitarnej i prawnej - mówi Kalina Czwarnóg, specjalistka do spraw komunikacji i rzeczniczka prasowa Fundacji Ocalenie.

Spot przygotowały agencja K2 Create oraz studio SHOOTME film. Można go obejrzeć poniżej:

Zobacz wideo Spot Fundacji Ocalenie

- Dziś papież Franciszek w orędziu poświęconym tematyce uchodźców mówi, że ‘Znajdujemy się w tej samej łodzi i jesteśmy wezwani do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów, które nas oddzielają, aby nie było więcej INNYCH, ale tylko MY, tak wielkie jak cała ludzkość. Dlatego też zwracam się z podwójnym apelem o wspólne podążanie ku coraz większemu MY - mówi Michał Rutkowski, dyrektor zarządzający K2 Create.

- Chcielibyśmy, żeby przygotowana przez nas kampania po pierwsze skłoniła odbiorców do refleksji (że ci INNI to przecież MY), a po drugie – do działania. Bo, cytując klasyka: ‘Jeden człowiek może zrobić różnicę, ale każdy powinien próbować’ (....) Przecież każdy może zorganizować zbiórkę najbardziej potrzebnych produktów. Albo zbiórkę pieniędzy. Albo transport do punktu pomocy Fundacji Ocalenie w Michałowie. Mocno wierzymy w to, że kropla będzie drążyła skałę. I że ludzi dobrej woli jest więcej - dodaje.