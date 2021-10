Pogoda na listopad 2021. Średnia temperatura powyżej normy. Co z opadami śniegu?

Więcej informacji o pogodzie przeczytasz na Gazeta.pl

Listopad może być nieco cieplejszy od tego, do którego się przyzwyczailiśmy. Nie będzie to jednak wyjątkowo odczuwalna różnica. W tym miesiącu nie zabraknie opadów deszczu. A co ze śniegiem?

Pogoda długoterminowa na listopad 2021. Jakiej pogody się spodziewać?

Na tę chwilę, wszystko wskazuje na to, że listopad nie przyniesie znaczących zmian pogodowych. Nie oznacza to, że całkowicie zabraknie przymrozków - nie będą one jednak z pewnością długotrwałe i znaczące, ponieważ temperatura w tym miesiącu przekroczy wieloletnią normę.

Na prawdziwą zimę w listopadzie nie ma więc co liczyć. Śnieg pojawi się z pewnością w górach i być może spadnie nawet na niższych, nizinnych partiach. Będą to jednak krótkotrwałe i niezbyt obfite opady, którym może towarzyszyć również deszcz.

Średnia temperatura będzie utrzymywała się powyżej 4 stopni. W niektórych dniach tego miesiąca może dojść nawet do 17 stopni! Przez większość czasu temperatura będzie jednak stabilna i nie powinniśmy spodziewać się wielu jej wahań.

Opady deszczu w listopadzie 2021

Opady deszczu w tym miesiącu, podobnie zresztą jak temperatura, mogą przekraczać normę z ostatnich kilku lat, jednak nie będzie to znacząca różnica. Listopad zapowiada się całkiem spokojnie i bez gwałtownych zmian pogodowych. Jak podaje IMGW w eksperymentalnej prognozie długoterminowej na listopad 2021 - suma miesięcznych opadów deszczu w większości miejsc w Polsce, może wynieść odrobinę powyżej normy. Opadów deszczu w normie może spodziewać się tylko południowo-wschodnia część kraju.

Jak wskazuje układ baryczny, w listopadzie możemy liczyć na stosunkowo łagodną pogodę. Nie powinniśmy spodziewać się znaczących załamań czy ochłodzeń. Jeżeli wystąpią, będą one krótkotrwałe i niegwałtowne.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.