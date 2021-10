Za dnia deszcz, w nocy przymrozek. To dla napływających do Polski przybyszów z Bliskiego Wschodu wyrok śmierci. - To, co mną wstrząsa, to bezsilność. Nasza, ich.Walczą o życie. My tam przychodzimy na chwilę - tak o spotkaniach z uchodźcami mówi Andrzej z "Grupy Granica". Ściga się nie tylko z czasem, ale też ze Strażą Graniczną. Jeśli to ona odnajdzie migranta, może skończyć się to tzw. push-backiem, czyli cofnięciem na granicę.

