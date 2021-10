Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

W niedzielę na placu Zamkowym w Warszawie odbyła się manifestacja "My zostajeMY" w obronie obecności Polski w UE. W jej trakcie wypowiedziało się wiele osób, między innymi były premier Leszek Miller, poseł Parlamentu Europejskiego Robert Biedroń, uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar czy czołowi politycy PO, w tym Donald Tusk. TVP Info podczas relacjonowania wydarzenia opublikowała serię "pasków" informacyjnych, na których można było przeczytać między innymi takie zdania:

"Tusk atakuje polską suwerenność";

"Platforma rezygnuje z polskiej suwerenności";

"To jest protest zinstytucjonalizowanej Targowicy";

"Protest przeciwko polskiej Konstytucji";

"Polska konstytucja kontra niemiecka hegemonia".

Skarga do KRRiT

Sposób informowania o wiecu nie spodobał się trójce członków rady programowej TVP. Pod skargą do KRRiT podpisał się Krzysztof Luft, Iwona Śledzińska-Katarasińska i Janusz Daszczyński. Do pisma dotarł portal Wirtualnemedia.pl.

Zarzucamy nadawcy działanie sprzeczne ze wskazanymi w Ustawie o Radiofonii i Telewizji zadaniami medium publicznego, tj. powinności rzetelnego ukazywania wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą a także sprzeczne z art. 21 ust 1, zobowiązującym media publiczne do zachowania „pluralizmu, bezstronności i wyważenia

- napisano. Trójka członków rady programowej zwróciła zwłaszcza uwagę właśnie na paski informacyjne.

W szczególności zwracamy uwagę na skrajnie nieobiektywny i stronniczy sposób relacjonowania tego wydarzenia na tzw. paskach wyemitowanych w trakcie audycji TVP Info

- piszą członkowie rady programowej. Jak podkreślają autorzy skargi, było to szczególnie widoczne w trakcie trwania audycji "Minęła Dwudziesta" nadanej w TVP Info o godzinie 20.00. W skardze czytamy też, że przytaczane zdania miały charakter "propagandowy".

Nie były przypisane żadnym uczestnikom debaty publicznej. Widz mógł je zatem odbierać jako bezstronne informacje formułowane przez redakcję. Prymitywizm tych powtarzanych wielokrotnie propagandowych haseł budzi zażenowanie ekspertów i jest przedmiotem powszechnych drwin opinii publicznej. W związku z powyższym oczekujemy od Pana Przewodniczącego ukarania nadawcy za te (powtarzające się zresztą regularnie) skandaliczne naruszenia i podjęcie skutecznych działań zapobiegających powtarzaniu się tego rodzaju praktyk w przyszłości

– kończy się pismo do KRRiT.

Protesty do KRRiT

To kolejna skarga członków rady programowej na jakość i bezstronność programów telewizji publicznej. W marcu br. KRRiT zajmowała się komunikatami, wyświetlanymi na paskach w TVP Info podczas wydarzeń z 27 października 2020 roku, kiedy w Sejmie omawiano decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS oceniał wówczas, że maseczki z błyskawicą, które nosiły posłanki w ramach solidarności ze Strajkiem Kobiet, przypominają faszystowski znak runiczny wykorzystywany między innymi przez Hitlerjugend. Doszło wówczas do dużego zamieszania i otoczenia polityków PiS przez posłów opozycji z transparentami. Do pomocy wezwano funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

W relacjach z tamtejszych wydarzeń TVP Info grzmiało na swoich paskach, że: "lewicowy faszyzm niszczy Polskę", "opozycja chce sparaliżować państwo", "opozycja chce sparaliżować Sejm", "opozycja chce anarchii, bo przegrywa wybory", a także że "opozycja chce anarchii w czasie pandemii".

W lipcu Krzysztof Luft, Janusz Daszczyński i Iwona Śledzińska-Katarasińska poskarżyli się na materiał w „Wiadomościach" TVP pt. "Ruski ład Donalda Tuska" autorstwa Macieja Sawickiego. W materiale zamieszczono krytyczne opinie przechodniów narzekających na rządy Tuska. Parokrotnie powtórzono też ujęcia przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, mówiącego po niemiecku "fur Deutschland" i "danke fur alles".

Cała trójka złożyła też skargę do KRRiT na TVP i Telewizję Trwam. Chodziło o kontrowersyjne materiały pokazywane na konferencji Mariusza Błaszczaka i Mariusza Kamińskiego. Więcej na ten temat w przeczytasz w poniższym artykule:

