Jerzy Owsiak o sytuacji na granicy z Białorusią i "dzieciach z Michałowa": To jest straszny wstyd

- To jest straszny wstyd, którego nie odpracujemy przez najbliższy czas - tak o "dzieciach z Michałowa" i kryzysie humanitarnych na pograniczu z Białorusią, mówił w TVN24, Jerzy Owsiak. Zdaniem szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "są to historie kompletnie niezwiązane z historią dzielnej Polski". - Wyobraźmy sobie, że to nasze wnuki, wnuki naszych znajomych [...]. Jest tam jeden stopień Celsjusza. To się dzieje w Polsce - mówił na antenie.

7 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl