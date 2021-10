"Dzieci krzyczące 'mamo!', gdy ona się już nie może odezwać". Reportaż TVN 24 z okolic granicy

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

10 października rano w okolicach wsi Szymki na Podlasiu (poza strefą objętą stanem wyjątkowym) wolontariusze odnaleźli grupę cudzoziemców w lesie - tej nocy temperatura wyniosła -6 stopni Celsjusza. Akcję ratunkową pokazano w programie "Czarno na białym" TVN24.

Odnalezieni migranci to Syryjczycy: skrajnie wychłodzona 48-letnia kobieta z dwuletnią wnuczką i około 30-letni mężczyzna, który miał problemy z chodzeniem, był w stanie hipotermii i czymś się zatruł w lesie.

Wolontariusze pomagają iść Syryjczykom - kobietę trzeba nieść, jest stan jest ciężki. W końcu trafią na patrol policji. Pogotowie ratunkowe odmawia przyjazdu. Pomocy udzielają ratownicy-wolontariusze z grupy "Medycy Na Granicy". Jeden z nich mówi, że 48-latka została znaleziona w ostatniej chwili. Migranci trafiają do szpitala w Hajnówce.

Jak informuje TVN24, mężczyzna opuścił już szpital, jednak dwulatka i kobieta wciąż przebywają w placówce. Syryjka walczy o życie.

"Oni walczą o życie". Tak wolontariusze ratują osoby na granicy

"Ci ludzie mówią prawdę, że są bardzo źle traktowani na granicy, jak śmieci"

Reporterka "Czarno na białym" rozmawiała z lekarką, która pomaga migrantom, którzy są w lasach. Kobieta nie ujawnia swojego wizerunku. - Różne sytuacje widziałam, ale nie widziałam takiej tragedii humanitarnej, wycieńczonych ludzi w lasach, głodnych i wychłodzonych. (...) To są nasze lasy, w których my zbieramy grzyby, do których chodzimy na spacery, a tam umierają ludzie - powiedziała łamiącym się głosem. Jak dodała, w zawodzie pracuje 20 lat i nigdy nie przeżywała takich emocji. - Wie pani [do dziennikarki - red.], ile stwierdzałam zgonów, ile trupów widziałam, wypadków w swoim życiu? A to mnie rusza, (...) my nie możemy pomóc, oni czekają na śmierć - stwierdziła.

Medyczka została zapytana również o to, jakie obrazy ma w głowie, kiedy myśli o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i w jej okolicach. - Dzieci krzyczące 'mamo', gdy ta matka już nie może się odezwać, bo jest skrajnie wycieńczona, głodna, wyziębiona. Kobiety z połamanymi nogami. Strażników, którzy mówią mi: "proszę im powiedzieć, żeby się ubrali w mokre, zakleszczone ubrania, bo wywieziemy i tak ich do lasu". Kiedy mówię takiemu strażnikowi, że to nieludzkie, odpowiada: "ja to wiem, pani to wie, mój przełożony nie". Wywożą dzieci do lasu, osobiście słyszałam "w mokre ubranie i do lasu" - przyznała lekarka.

- Nie radzę sobie - dodała. Jak stwierdziła, to, z czym mamy obecnie do czynienia to "wojna przeciwko ludzkości, armagedon, koniec normalności".

