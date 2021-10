Straż Graniczna puszcza na granicy komunikat w czterech językach. Chodzi o kary

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała w trakcie briefingu prasowego, że od początku października udaremniono prawie siedem tysięcy prób przekroczenia granicy. Straż od kilku dni prowadzi akcję informacyjną wzdłuż granicy z Białorusią. Jeżdżą tam auta wojska i SG, które z megafonów nadają komunikaty w czterech językach - po angielsku, francusku, arabsku oraz persku - między innymi o tym, co grozi za nielegalne przekroczenie granicy.

- Funkcjonariusze za pośrednictwem megafonu informują osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę, że jest to granica polsko-białoruska, jest to granica strzeżona, za jej przekroczenie grozi kara, a na terytorium Polski przebywać będą nielegalnie - powiedziała.

Straż Graniczna podaje nowe dane. 15 migrantów w szpitalach

Rzeczniczka Straży Granicznej poinformowała też, że obecnie w szpitalach przebywa 15 migrantów, w tym dzieci. W miniony poniedziałek z placówki medycznej uciekł Syryjczyk, którego zatrzymano przy próbie przekroczenia granicy i który twierdził, że czuje się źle. Pod koniec września podobny przypadek - przekazała Anna Michalska - zdarzył się z udziałem obywatelki Konga. - Kobieta ta deklarowała, że ma problemy zdrowotne. Został przeprowadzony zabieg, miała doskonałą opiekę w szpitalu w Białymstoku, po czym uciekła, wyskoczyła z okna. Prawdopodobnie nie chciała pomocy w Polsce, chciał dotrzeć do swojej rodziny we Francji - podkreśliła funkcjonariuszka.

Kapitan Aleksander Ułański z zarządu ds. cudzoziemców Straży Granicznej przekazał informacje o tym, jak funkcjonują obecnie ośrodki dla migrantów. Miejsca te są obecnie obłożone w 80 procentach. Na dwa tysiące miejsc zajętych jest 1600. Prawie 500 osób to dzieci. Dostają one pomoc medyczną, a państwo polskie zapewnia im też dostęp do edukacji. - Mamy odpowiednie porozumienia i współpracę z lokalnymi szkołami, które świadczą naukę dla dzieci w warunkach strzeżonego ośrodka - poinformował Aleksander Ułański.

W Polsce działa sześć ośrodków zamkniętych dla migrantów. Straż Graniczna przejęła w sierpniu trzy nowe placówki, gdzie umieszczani są cudzoziemcy: w Czerwonym Borze, Białej Podlaskiej oraz na terenie ośrodka poligonowego w Węgrzynie.

Straż Graniczną w działaniach na pograniczu z Białorusią wspiera wojsko. Do zadań oddelegowano 3,5 tysiąca żołnierzy. Trwają też prace nad specustawą dotyczącą budowy specjalnej zapory wyposażonej w system monitoringu. Według pomysłodawcy projektu - kierownictwa MSWiA - pozwoli to znacznie ograniczyć nielegalne próby przekraczania granicy. Od początku roku odnotowano ich ponad 18 tysięcy.

