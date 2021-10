Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Do wypadku doszło w środę po godz. 11:00 na ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie (woj. dolnośląskie). - Do zdarzenia doszło w trakcie prac budowlanych. Pierwsza na miejsce dojechała straż pożarna. To strażacy wydostali operatora dźwigu z kabiny i przekazali go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z TVN24 Krzysztof Zakrzewski ze straży pożarnej w Jeleniej Górze.

Szklarska Poręba. Wypadek na budowie, nie żyje operator dźwigu

Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji, poinformowała, że operator dźwigu w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. W trakcie transportu 51-latek był reanimowany. Jak podaje Radio Wrocław, niedługo po przewiezieniu na Szpitalny Oddział Ratunkowy mężczyzna zmarł.

Dźwig, który się przewrócił miał około 35 metrów wysokości, bez żadnych problemów pracował w tym miejscu od ponad roku. Radio Wrocław informuje nieoficjalnie, że przyczyną wypadku mógł być rozmiękły grunt. - Na miejscu pracują prokurator, a także Państwowa Inspekcja Pracy, którzy będą wyjaśniać okoliczności wypadku - powiedziała Edyta Bagrowska.

