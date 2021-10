"Oni walczą o życie. My przychodzimy na chwilę". Tak wolontariusze ratują osoby na granicy

Śpiwór, buty, kurtki, skarpetki, folia NRC, batony energetyczne, woda, podpaski, coś ciepłego... Lista rzeczy, które trzeba zabrać do lasu na pomoc migrantom i uchodźcom, jest ogromna. Wielodniowa poniewierka po polsko-białoruskim pograniczu doprowadziła ich na skraj wyczerpania. Są wychłodzeni, zmęczeni, spragnieni, głodni. Pomocy nie starcza dla wszystkich. - To, co mną wstrząsa, to jest taka bezsilność. Nasza bezsilność, ich bezsilność - mówi Andrzej, wolontariusz z Warszawy w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

