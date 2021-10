Usnarz Górny. Dramatyczna sytuacja uchodźców. Mówią, że woleliby umrzeć w Afganistanie, niż w polskim lesie

Jak informują aktywiści z Fundacji Ocalenie, grupa Afgańczyków koczujących w Usnarzu Górnym jest w fatalnym stanie. Wszyscy są chorzy, marzną i obawiają się, że niebawem umrą. Prosili nawet Białorusinów o to, by ich wypuścić, by mogli wrócić do Afganistanu. - To już są takie rozmowy, że oni woleliby umrzeć w Afganistanie, niż w polskim lesie z zimna - mówiła dziennikarzom TVN24 Kalina Czwarnóg.

