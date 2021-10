Wierni uczestniczący w czerwcowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sportowców na Jasną Górę przynieśli ze sobą płaskorzeźbę Matki Boskiej z rękawicami bokserskimi. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły trzy osoby, twierdząc, że obraża to ich uczucia religijne. We wtorek Sąd Rejonowy w Częstochowie podtrzymał decyzję o odmówieniu wszczęcia śledztwa. Oznacza to, że właściciele płaskorzeźby nie zostaną ukarani.

