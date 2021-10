Pogoda na dziś - 13 października. Opady deszczu i zachmurzenie. Gdzie będzie najchłodniej?

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W środę temperatura w kraju nie przekroczy 13 stopni. W wielu miejscowościach pojawią się opady deszczu, a mieszkańcy południowego zachodu mogą spodziewać się nawet opadów śniegu.

Pogoda w środę. Najwięcej deszczu spadnie w południowej części Polski

W środę 13 października opady deszczu będą gościły niestety w większości miejsc w kraju. Będą to jednak zdecydowanie opady przejściowe, a nie długotrwałe ulewy. Najwięcej deszczu spadnie na południu i południowym wschodzie, a zwłaszcza w Kielcach, Krakowie oraz Rzeszowie. Tam również zachmurzenie tego dnia będzie największe.

Nieco wyżej - w centralnej części kraju, a także na północy, pogoda w ten dzień może wyglądać troszkę lepiej. Zza chmur w wielu miejscowościach wyjdzie słońce. Opadów deszczu mogą uniknąć okolice miast takich jak: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, a także Suwałki czy Biała Podlaska.

Pogoda w środę 13 października. Najcieplej w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim

W środę najwyższą temperaturę termometry pokażą w województwie zachodniopomorskim - tam będzie do 13 stopni. Odrobinę chłodniej będzie w Gorzowie Wielkopolskim - 12 stopni, a w Poznaniu już tylko 11 stopni. Termometry na północy kraju pokażą: w Gdańsku 10 stopni, na Helu 11 stopni, w Kołobrzegu 12 stopni. W centralnej części kraju średnia temperatura będzie wynosiła około 11 stopni. W Łodzi 10 stopni, a w Warszawie i w Kaliszu będzie do 11 stopni.

prognoza pogody Gazeta.pl

Najchłodniej zdecydowanie będzie w południowej i południowo-zachodniej Polsce. W Karkonoszach na Śnieżce prognozowane są -3 stopnie i opady śniegu, natomiast w Zakopanem będzie do maksymalnie 3 stopni. Odrobinę więcej zapowiadają synoptycy w: Krakowie (6 stopni), w Katowicach (7 stopni), we Wrocławiu i Opolu (10 stopni). W województwie podkarpackim będzie 6 stopni, natomiast w lubelskim o kilka stopni cieplej, bo do 10 stopni.

Od czwartku 14 października opady deszczu ustaną, a temperatura utrzyma się na tym samym poziomie.