Łódź. Klepnął kobietę w pośladek - grozi mu osiem lat więzienia. "Nie potrafił się oprzeć"

34-letni mężczyzna, który pod koniec września, klepnął kobietę w pośladek twierdził, że "nie potrafił się oprzeć, by jej nie dotknąć". Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej i został objęty dozorem przez łódzką prokuraturę. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

