Rawicz. Samochód zajechał drogę motocykliście. Kierowca auta nie miał prawa jazdy [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w niedzielę (10 października) około 16.20. w Gołaszynie (pow. Rawicz) w województwie wielkopolskim. Kierowca volkswagena jadąc drogą "podporządkowaną", nie zatrzymał się przed znakiem "Stop" ani na linii warunkowego zatrzymania i zajechał drogę prawidłowo jadącemu motorowerzyście.

Gołaszyn pod Rawiczem. Zderzenie samochodu z motocyklistą. 49-latek trafił do szpitala

Kierowcą VW golfa był 44-letni mieszkaniec Rawicza. Mężczyzna nie powinien prowadzić samochodu, bo nie ma prawa jazdy. Motorowerzysta, 49-letni mieszkaniec pobliskiej gminy Bojanowo, trafił do szpitala, ma złamane kości prawego nadgarstka i dłoni. Doznał również uszkodzenia rzepki w prawym kolanie.

Jak poinformowała policja, obaj mężczyźni byli trzeźwi. Sprawca odpowie za spowodowanie wypadku drogowego, poniesie również konsekwencje kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Co grozi za kierowanie samochodem bez prawa jazdy? Jakie są kary za jazdę bez uprawnień

Za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, którego nigdy się nie posiadało, grozi 500 zł kary. W takiej sytuacji policja nakazuje zaprzestanie poruszania się pojazdem. Jeżeli jednak sytuacja się powtórzy, policja może skierować sprawę do sądu. Wówczas kara wynosi nawet 5000 złotych. Dodatkowo oskarżony dostaje zakaz prowadzenia pojazdów na okres kolejnych 3 lat.

Jeśli kierowcy wcześniej zostały odebrane uprawnienia, a nadal prowadzi samochód, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Sytuacja komplikuje się, kiedy kierowca miał sądowe orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów. Jeśli w okresie trwania tego zakazu prowadzi samochód, kara wydłuża się do 3 lat.

Co natomiast grozi za jazdę bez uprawnień, kiedy spowoduje się wypadek? Fakt, że poszkodowany w kolizji nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów, nie przesądza tego, że zostanie uznany za winnego danego zdarzenia. Wszystko zależy od sytuacji, ale zwykle i tak jest na straconej pozycji. Jazda bez uprawnień i spowodowanie wypadku może się wiązać z karą pozbawienia wolności. Ponadto kierowca bez uprawnień nie jest ubezpieczony, jest więc zobowiązany do pokrycia kosztów świadczeń wypłaconych poszkodowanym.

