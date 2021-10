Abp Jędraszewski będzie usunięty z kapituły krakowskiego odznaczenia? Co tym razem zrobi Majchrowski?

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Cracoviae Merenti" to odznaczenie ustanowione przez Radę Miasta Krakowa w 1992 r. Kapituła w składzie: prezydent Krakowa, metropolita krakowski i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznaje je osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta. Laureatem pierwszego złotego medalu był papież Jan Paweł II (1993), srebrnego - kompozytor Krzysztof Penderecki (1993), a brązowego - m.in. działacz opozycji w PRL Krzysztof Fugiel (1998).

Próba usunięcia w 2019 r. Jędraszewskiego z kapituły "Cracoviae Merenti" nieudana. Prezydent Jacek Majchrowski był przeciwny

Abpa Marka Jędraszewskiego próbowano usunąć z kapituły "Cracovia Merenti" już w 2019 r. Zabiegał o to przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec z PO, oburzony słowami hierarchy o osobach LGBT. Jędraszewski nazwał je wtedy "tęczową zarazą". Projekt przeciwników arcybiskupa trafił pod obrady rady miasta.

Zmiany w kapitule poparło 16 radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej i Kraków dla Mieszkańców, a przeciw było 24 radnych z klubów Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydenckiego Przyjazny Kraków - informowała "Gazeta Krakowska" w 2019 r. - Dałem negatywną opinię. Uważam, że jest to działanie polityczne. Ja rozumiem, że się można nie zgadzać z niektórymi wypowiedziami księdza arcybiskupa, ale nie jest to powód, żeby go usuwać z kapituły najwyższego odznaczenia krakowskiego - tłumaczył w Radiu Kraków swoją decyzję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Aktywiści: Żadnego przedstawiciela Kościoła w kapitule "Cracoviae Merenti"! Prawie 500 podpisów poparcia

Sprawa wydalenia abpa Marka Jędraszewskiego z kapituły medalu powróciła po dwóch latach. Obecnie zbierane są podpisy pod kolejną petycją, zainicjowaną przez inicjatywę obywatelską "DOŚĆ milczenia". W niedzielę 11 października aktywiści tej grupy zebrali na krakowskim Rynku prawie pół tysiąca podpisów. "Do złożenia uchwały obywatelskiej potrzebne jest 300, ale inicjatorzy chcą zebrać zdecydowanie więcej podpisów, niż wymagane minimum" - czytamy na stronie Life in Kraków.

"Postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i złożyć odpowiednią uchwałę obywatelską o odwołanie Jędraszewskiego. Co więcej, domagamy się, żeby w Kapitule nie było więcej żadnego przedstawiciela żadnego kościoła! [...] Człowiek propagujący homofobię, nawołujący do nienawiści i chroniący przestępców seksualnych, nie może mieć żadnego prawa do decydowania o tym, kto jest ważny dla Krakowa" - argumentują organizatorzy zbiórki.