Pogoda. Zamiecie śnieżne w górach. Tegoroczna zima może przynieść siarczysty mróz i śnieżyce

We wtorek Polska będzie pod wpływem niżu, który przemieszcza się z północnego zachodu na wschód. Chłodny front atmosferyczny i powietrze pochodzenia arktycznego morskiego sprawią, że w całym kraju będzie chłodno, deszczowo i wietrznie.

Jak zapowiadał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek pogoda w całej Polsce zapowiada się pochmurno i chłodno - maksymalnie od 7 do 12 stopni Celsjusza. Prognozowane są przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem, natomiast wysoko w górach śnieg.

Na wybrzeżu oraz w górach wiatr powieje z prędkością do 65 kilometrów na godzinę. Zgodnie z prognozami synoptyków w wysokich rejonach górskich wiatr może powodować zawieje oraz zamiecie śnieżne. W Tatrach już panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki, ponieważ w wyższych partiach pojawiła się warstwa śniegu i występują oblodzenia. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów.

"Na szlakach jest w wielu miejscach mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych błotniście. W wyższych partiach Tatr pojawiała się kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu oraz występują oblodzenia. Zwłaszcza w miejscach zacienionych po stronie północnej oraz w godzinach porannych. Dodatkowym utrudnieniem w partiach graniowych jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń" - czytamy na stronie TPN.

Marko Korosec z severe-weather.eu zauważył dużą zmianę zachowania wiru polarnego, który w dużej mierze wpływa na to, jak będzie wyglądała zima na naszych szerokościach geograficznych. Jak wskazuje Onet, w przypadku bardzo rozbudowanych i stabilnych wirów zimne masy powietrza są "więzione" w obszarach podbiegunowych. Wtedy w naszych regionach zima jest cieplejsza - taka sytuacja miała miejsce np. na przełomie 2019 i 2020 roku.

W przypadku zimy 2020/2021 wir polarny nie był natomiast tak trwały. Z powodu nagłych ociepleń w stratosferze dochodziło do jego osłabienia. Z tego powodu kilka tygodni później zimne powietrze przywędrowało na południe i spowodowało liczne śnieżyce oraz mrozy.

Jak wskazuje Korosec, obecny wir polarny jest dobrze rozbudowany, jednak z prognoz wynika, że temperatura w stratosferze na Syberii będzie rosła, a do pierwszego ocieplenia dojdzie jeszcze w tym tygodniu. Dlaczego jest to zjawisko niezwykłe? Zazwyczaj do ocieplenia w stratosferze dochodziło dopiero w listopadzie, a nawet później. Jeśli w ciągu kolejnych tygodni faktycznie doszłoby do ocieplenia i rozpadu wiru, oznaczałoby to, że pierwsza połowa zimy w Polsce może przynieść wiele niespodziewanych zjawisk pogodowych jak śnieżyce i silne mrozy.