Błaszczak o nowej ustawie ws. ogrodzenia na granicy. "Skorzystamy z doświadczeń węgierskich"

Rząd pracuje nad projektem ustawy, która ma być podstawą do ogrodzenia granicy polsko-białoruskiej. - Skorzystamy z doświadczeń węgierskich. Węgry na granicy z Serbią zbudowali stałe ogrodzenie, to wcale nie jest takie proste z uwagi na różnego rodzaju uwarunkowania prawne - przekazał we wtorek w radiowej Jedynce szef MON Mariusz Błaszczak.

3 Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl